مدرب البرازيل يأمل في تحرير نيمار للمشاركة مع المنتخب في أولمبياد طوكيو

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 23 أبريل 2021, 01:53 مساء
نجم المنتخب البرازيلي نيمار محتفلا بعد تسجيله هدفا في مرمى البيرو في تصفيات أميركا الجنوبية. (فرانس برس)

كشف مدرب منتخب البرازيل الأولمبي أندري جاردين، بأنه يريد ضم نيمار مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى صفوف فريقه، الذي يستعد للدفاع عن لقبه بطلا لمسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية المقررة في طوكيو من 23 يوليو إلى الثامن من أغسطس المقبلين.

وكان المنتخب البرازيلي بقيادة نيمار تُوج باللقب في النسخة الأخيرة في ريو دي جانيرو بالفوز على منتخب ألمانيا بركلات الترجيح، علمًا أن النجم البرازيلي سجل الركلة الحاسمة في المباراة النهائية مانحًا أول لقب لمنتخب بلاده في تاريخ مشاركاته الأولمبية.

وقال مدرب المنتخب الاولمبي: «كوننا نريد مشاركة أقوى منتخب ممكن، يُعتبر نيمار أحد الركائز الأساسية».

وتحتاج مشاركة نيمار في صفوف السيليساو إلى موافقة نادي العاصمة الفرنسية، لأن الأخير ليس مجبرًا على تحرير لاعبه في مسابقة غير معترف بها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهي حال مسابقة كرة القدم الأولمبية.

وتعتبر حظوظ نيمار بالمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية ضئيلة كونه سيدافع عن ألوان المنتخب الأول في مسابقة كأس الأمم الأميركية الجنوبية (كوبا أميركا) من 13 يونيو إلى الحادي عشر من يوليو المقبلين، في حين تنطلق مسابقة كرة القدم في الألعاب بعدها بعشرة أيام فقط، وتنتهي بعد يومين من انطلاق الموسم الجديد في الدوري الفرنسي.

يذكر أن قرعة مسابقة كرة القدم الأولمبية أوقعت البرازيل في مجموعة صعبة إلى جانب ألمانيا وساحل العاج والسعودية.

يذكر أن كل منتخب أولمبي سيكون مؤلفًا من 18 لاعبًا بينهم 3 فوق الـ23 عامًا.

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