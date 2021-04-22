«يويفا» يوجه تحذيرا للأندية المتمردة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 22 أبريل 2021, 08:37 مساء
شعار الاتحاد الأوروبي «ويفا». (الإنترنت)

حذر ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الأندية المتمردة من عواقب محاولة لم يكتب لها النجاح لتأسيس دوري السوبر الأوروبي، قائلًا: إن مالكي الأندية الكبرى قد يدفعون ثمنًا أكبر.

وقال تشيفرين لمحطة "بوب تي في" التلفزيونية السلوفينية: «ستبقى أبواب يويفا مفتوحة وفي نفس الوقت سيتحمل الجميع عواقب أفعالهم».

وأوضح تشيفرين: «أتوقع حدوث المزيد بحلول يوم الجمعة.. صدقوني أي شخص يقول إنه هادئ تمامًا في هذا الموقف لا يقول الحقيقة».

وأضاف: «تلقيت دعمًا عبر الرسائل النصية القصيرة من جميع الأندية في أوروبا تقريبًا.. لذا نتوقع الآن أن يدرك الجميع هذا الخطأ ويتحملون العواقب».

ورغم أن تشيفرين لم يوضح الثمن الذي ربما تدفعه هذه الأندية، لكنه شدد على أن مواجهة ريال مدريد في الدور قبل النهائي لدوري الأبطال أمام تشيلسي لن تتأثر على الأرجح بأزمة دوري السوبر؛ بسبب تعقيدات حقوق البث.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لمسة وفاء - المدرب الوطني ولاعب الاتحاد عبدالرزاق فرندس (الحلقة 9)
فيديو
ما وراء التاريخ: الجبل الأخضر (الحلقة 9)
فيديو
خلونا نحلموا (الحلقة 9)
فيديو
حسام حسن يعلق على هدفه أمام الأهلي المصري قبل الانتقال إلى الدوري الليبي
رياضة محلية
أطفال أبطال (الحلقة 9)
فيديو
الغربال (الحلقة 9)
فيديو
«المركزي» يفتح اعتمادات مستندية لأكثر من 200 شركة خلال أسبوع
ليبيا
بوتين يتوعد برد «غير معهود وسريع وقاس» على «الاستفزازات» ضد روسيا
دولى
«إنستغرام» تتيح لمستخدميها تنقية الرسائل المباشرة
علوم وتكنولوجيا
الهند تسجل 315 ألف إصابة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة في أعلى حصيلة يومية بالعالم
دولى
كومان يهاجم الاتحاد الأوروبي بسبب «دوري السوبر»
رياضة عالمية
رحيل ديبي يفتح الباب لمرحلة من عدم اليقين في تشاد
دولى
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«إنستغرام» تتيح لمستخدميها تنقية الرسائل المباشرة