«يويفا» يوجه تحذيرا للأندية المتمردة

شعار الاتحاد الأوروبي «ويفا». (الإنترنت)

حذر ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الأندية المتمردة من عواقب محاولة لم يكتب لها النجاح لتأسيس دوري السوبر الأوروبي، قائلًا: إن مالكي الأندية الكبرى قد يدفعون ثمنًا أكبر.

وقال تشيفرين لمحطة "بوب تي في" التلفزيونية السلوفينية: «ستبقى أبواب يويفا مفتوحة وفي نفس الوقت سيتحمل الجميع عواقب أفعالهم».

وأوضح تشيفرين: «أتوقع حدوث المزيد بحلول يوم الجمعة.. صدقوني أي شخص يقول إنه هادئ تمامًا في هذا الموقف لا يقول الحقيقة».

وأضاف: «تلقيت دعمًا عبر الرسائل النصية القصيرة من جميع الأندية في أوروبا تقريبًا.. لذا نتوقع الآن أن يدرك الجميع هذا الخطأ ويتحملون العواقب».

ورغم أن تشيفرين لم يوضح الثمن الذي ربما تدفعه هذه الأندية، لكنه شدد على أن مواجهة ريال مدريد في الدور قبل النهائي لدوري الأبطال أمام تشيلسي لن تتأثر على الأرجح بأزمة دوري السوبر؛ بسبب تعقيدات حقوق البث.