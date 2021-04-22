إصابة مسؤول في مسيرة الشعلة الأولمبية بـ«كورونا»

الشعلة الأولمبية. (أرشيفية : إنترنت)

أوضح منظمون، اليوم الخميس، أن ضابط شرطة ضمن الطاقم المشرف على تنظيم مسيرة الشعلة الأولمبية في اليابان، أصيب بفيروس «كورونا»، وأصبح بذلك أول عضو من الفريق تنتقل إليه العدوى.

وقالت اللجنة المنظمة، في بيان، إن رجلًا في العقد الثالث من العمر جاءت نتيجة فحصه إيجابية بعد العمل مع مسيرة الشعلة في مقاطعة كاجاوا في جزيرة شيكوكو الجنوبية.

وقالت جريدة «أساهي» نقلًا عن منظمي الدورة وشرطة المقاطعة، إن الضابط كان يتولى تنظيم حركة المرور في مدينة ناوشيما السبت الماضي، وإنه عانى من ارتفاع في درجة الحرارة يوم الأحد.

وأكدت الجريدة أن الضابط كان يضع قناعًا أثناء العمل وأنه لم يحدث أي احتكاك بينه وبين من شاركوا في حمل الشعلة.

وكانت أولمبياد طوكيو تأجلت من العام الماضي؛ بسبب جائحة فيروس «كورونا»، وستقام هذا العام دون حضور جماهير من خارج اليابان بداية من 23 يوليو.

وتعاني اليابان تحت وطأة زيادة الإصابات بعدوى فيروس «كورونا» مع ظهور موجة رابعة من الفيروس، في ظل تراجع التأييد الشعبي للدورة نتيجة تزايد المخاوف من تفاقم الوضع الصحي في البلاد.