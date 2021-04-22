ريال مدريد يتصدر الدوري الإسباني موقتا.. وإشبيلية يرتقي إلى المركز الثالث

فريق ريال مدريد. (تويتر)

حقق فريق ريال مدريد الإسباني فوزا كبيرا على مضيفه قادش، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء، على ملعب رامون دي كارانزا، ضمن منافسات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لريال مدريد لصالح فينيسيوس بعد الاستعانة بتقنية الفيديو، انبرى لها كريم بنزيما مسجلاً هدف التقدم في الدقيقة (30).

وفي الدقيقة (33) سجل ريال مدريد هدفا ثانيا عن طريق ألفارو أودريوزولا، بعد كرة وصلت إلى بنزيما الذي أرسل عرضية حولها أودريوزولا برأسية في الشباك.

وتمكن ريال مدريد من تسجيل هدف ثالث عن طريق كريم بنزيما أيضًا في الدقيقة (40)، بعد كرة عرضية من كاسيميرو داخل منطقة الجزاء حولها بنزيما برأسية في المرمى.

بهذه النتيجة يأتى ريال مدريد في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني (موقتا) برصيد 70 نقطة متفوقا بفارق الأهداف فقط عن أتلتيكو مدريد الذي يواجه هويسكا اليوم الخميس في نفس الجولة، بينما يحتل قادش المركز الثالث عشر برصيد 36 نقطة.

وصعد إشبيلية موقتاً إلى المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري الإسباني، بفوزه خارج قواعده على ليفانتي بهدف دون رد، لحساب الجولة الحادية والثلاثين من الليغا.

ويدين الفريق الأندلسي بفوزه الصعب والمهم، لنجمه المغربي يوسف النصيري الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة والخمسين، إثر مجهود فردي مميز ليرفع إشبيلية رصيده إلى 67 نقطة.

ورفع مهاجم «أسود الأطلس» رصيده إلى 17 هدفا في «الليغا» في هذا الموسم. وفي مباراة ثانية، فاز أوساسونا على ضيفه فالنسيا 3-1. كما فاز ألافيس على ضيفه فياريال 2-1. وتعادل ريال بيتيس مع ضيفه أتلتيك بلباو سلباً، وإلتشي مع بلد الوليد 1-1.