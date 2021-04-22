غضب تجاه إسبانيا: استبعاد مدينة بلباو من استضافة كأس أوروبا

مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الليجا, 1 مارس 2020 (الإنترنت)

استبعد الاتحاد الاوروبي لكرة القدم (ويفا) مدينة بلباو الاسبانية من استضافة مباريات في كأس أوروبا 2022 المقررة الصيف المقبل.



وانتقدت اللجنة المحلية المكلفة بتنظيم أربع مباريات في هذه المدينة الباسكية على ملعب سان ماميس الخطوة ووصفته بالأحادية من قبل الاتحاد القاري؛ وطالبته بتعويضات مقابل الاموال التي صرفتها على تنظيم هذا الحدث، حسب وكالة «فرانس برس».



يشار إلى أن الكرة الإسبانية لاقت غضباً أوروبياً خلال الأيام الأخيرة خاصة تجاه أندية ريال مدريد وبرشلونة وأتليتكو مدريد التي قررت الانخراط في بطولة جديدة تدعى دوري السوبر الأوروبي، وهو ما عارضه «يويفا»، قبل أن ينسحب أتليتكو مدريد.