غضب تجاه إسبانيا: استبعاد مدينة بلباو من استضافة كأس أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 22 أبريل 2021, 12:43 صباحا
مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الليجا, 1 مارس 2020 (الإنترنت)

استبعد الاتحاد الاوروبي لكرة القدم (ويفا) مدينة بلباو الاسبانية من استضافة مباريات في كأس أوروبا 2022 المقررة الصيف المقبل.

وانتقدت اللجنة المحلية المكلفة بتنظيم أربع مباريات في هذه المدينة الباسكية على ملعب سان ماميس الخطوة ووصفته بالأحادية من قبل الاتحاد القاري؛ وطالبته بتعويضات مقابل الاموال التي صرفتها على تنظيم هذا الحدث، حسب وكالة «فرانس برس». 

يشار إلى أن الكرة الإسبانية لاقت غضباً أوروبياً خلال الأيام الأخيرة خاصة تجاه أندية ريال مدريد وبرشلونة وأتليتكو مدريد التي قررت الانخراط في بطولة جديدة تدعى دوري السوبر الأوروبي، وهو ما عارضه «يويفا»، قبل أن ينسحب أتليتكو مدريد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رحيل ديبي يفتح الباب لمرحلة من عدم اليقين في تشاد
دولى
أطفال أبطال (الحلقة 8)
فيديو
لمسة وفاء - سليمان عبدالصادق (الحلقة 8)
فيديو
ما وراء التاريخ: الجبل الأخضر (الحلقة 8)
فيديو
الغربال (الحلقة 8)
فيديو
مصر والسعودية في مجموعتين ناريتين بأولمبياد طوكيو
رياضة عالمية
مؤسسو الدوري السوبر يعلنون موقفهم بعد انسحاب أندية مؤسسة
رياضة عالمية
المتمردون في تشاد يتعهدون بمواصلة الهجوم بعد وفاة ديبي.. ويرفضون «المجلس العسكري...
دولى
لجنة برلمانية: حجم الإنفاق في مشروع الميزانية بلا خطط وسيكون له أثر سيئ على ...
ليبيا
«الوطنية للنفط» تحمل «المركزي» مسؤولية تراجع الإنتاج الليبي
ليبيا
جمارك مالطا تصادر مئات البنادق المزيفة في حاوية متجهة إلى ليبيا
ليبيا
الصيام وعدوى «كورونا».. حقائق ونصائح
طب وصحة
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

المياه الغازية وورق الألومنيوم للتخلص من صدأ السيارة