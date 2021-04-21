«توتنهام» يحقق انتصاره الأول بعد مورينيو

مباراة توتنهام أمام ساوثهامبتون، في الدوري الإنجليزي. (تويتر)

فاز «توتنهام» على ضيفه «ساوثهامبتون» بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح «توتنهام» في تحقيق أول فوز له تحت قيادة مديره الفني الجديد، ريان ماسون، الذي تولى المهمة بدلًا عن البرتغالي جوزيه مورينيو.

وقلب «توتنهام»، تأخره بهدف إلى فوز بهدفين، حيث تقدم داني إنجز لـ«ساوثهامبتون» في الدقيقة 30، قبل أن يدرك غاريث بيل التعادل لـ«توتنهام» في الدقيقة 60.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني، سجل الكوري الجنوبي سون هونغ مين، هدف الفوز لـ«توتنهام» من ضربة جزاء.

بهذه النتيجة رفع «توتنهام»، رصيده إلى 53 نقطة في المركز السادس، بينما تلقى «ساوثهامبتون»، الهزيمة الثالثة على التوالي، ليتجمد رصيده عند 36 نقطة في المركز 14.