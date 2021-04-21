«توتنهام» يحقق انتصاره الأول بعد مورينيو

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 21 أبريل 2021, 10:42 مساء
مباراة توتنهام أمام ساوثهامبتون، في الدوري الإنجليزي. (تويتر)

فاز «توتنهام» على ضيفه «ساوثهامبتون» بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح «توتنهام» في تحقيق أول فوز له تحت قيادة مديره الفني الجديد، ريان ماسون، الذي تولى المهمة بدلًا عن البرتغالي جوزيه مورينيو.

وقلب «توتنهام»، تأخره بهدف إلى فوز بهدفين، حيث تقدم داني إنجز لـ«ساوثهامبتون» في الدقيقة 30، قبل أن يدرك غاريث بيل التعادل لـ«توتنهام» في الدقيقة 60.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني، سجل الكوري الجنوبي سون هونغ مين، هدف الفوز لـ«توتنهام» من ضربة جزاء.

بهذه النتيجة رفع «توتنهام»، رصيده إلى 53 نقطة في المركز السادس، بينما تلقى «ساوثهامبتون»، الهزيمة الثالثة على التوالي، ليتجمد رصيده عند 36 نقطة في المركز 14.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأعلى في العالم العربي.. حصيلة «كورونا» في العراق تتجاوز مليون إصابة
دولى
الأهلي بنغازي ينفذ تهديده
رياضة محلية
رحيل ديبي يفتح الباب لمرحلة من عدم اليقين في تشاد
دولى
الأسد يتقدّم بطلب الترشح لولاية رئاسية رابعة في سورية
عربى
يوفنتوس يصدر بيانا.. وبرشلونة وريال مدريد لا يزالان في دائرة الدعم لـ«دوري ...
رياضة عالمية
أطفال أبطال (الحلقة 8)
فيديو
لمسة وفاء - سليمان عبدالصادق (الحلقة 8)
فيديو
ما وراء التاريخ: الجبل الأخضر (الحلقة 8)
فيديو
خلونا نحلموا (الحلقة 8)
فيديو
الغربال (الحلقة 8)
فيديو
أطفال أبطال (الحلقة 7)
فيديو
مصر والسعودية في مجموعتين ناريتين بأولمبياد طوكيو
رياضة عالمية
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لمسة وفاء - سليمان عبدالصادق (الحلقة 8)