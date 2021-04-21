رسميا.. تعيين ناصر الخليفي رئيسا لرابطة الأندية الأوروبية

ناصر الخليفي. (أرشيفية : إنترنت)

عُيِّن القطري ناصر الخليفي رئيس نادي «باريس سان جيرمان» الفرنسي، اليوم الأربعاء، رئيسًا لرابطة الأندية الأوروبية خلفًا للإيطالي أندريا أنييلي، أحد أعمدة إطلاق مشروع الدوري السوبر الأوروبي.

وكان رئيس «يوفنتوس» الإيطالي، استقال من منصبه فور إطلاق المسابقة الجديدة، في مفاجأة مدوية كان من شأنها أن تلقي بظلالها على المسابقة القارية الأعرق، دوري أبطال أوروبا، قبل أن تنتفي أسباب وجودها بعد 48 ساعة فقط من الإعلان على خلفية انسحاب معظم الأندية المؤسسة، وأمام ضغوطات الاتحادين الدولي والأوروبي للعبة وعشاق الساحرة المستديرة.