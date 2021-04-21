«ساسولو» يحبط «ميلان» في الدوري الإيطالي

«ساسولو» يحبط «ميلان» في الدوري الإيطالي. (تويتر)

قلب «ساسولو»، تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على نظيره «ميلان»، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإيطالي.

تقدم «ميلان» عن طريق هاكان تشالهانوجلو في الدقيقة 30، وسجل «ساسولو» في الشوط الثاني هدفين عن طريق لاعبه جياكومو راسبادوري في الدقيقتين 76 و83.

ورفع «ساسولو» رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد «ميلان» عند 66 نقطة في المركز الثاني.

وبات «ميلان» في خطر فقدان الوصافة، حيث يلعب غدًا أتالانتا صاحب المركز الثالث برصيد 64 نقطة أمام روما، وسيكون بمقدوره رفع رصيده إلى 67 نقطة واحتلال المركز الثاني في حال الفوز.