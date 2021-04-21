رئيس رابطة «الليغا»: مسؤولو دوري السوبر الأوروبي جعلوا أنفسهم أضحوكة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 21 أبريل 2021, 07:04 مساء
خافيير تيباس رئيس رابطة الليغا. (إنترنت)

 سخر خافيير تيباس رئيس رابطة الليغا، من المسؤولين عن بطولة دوري السوبر الأوروبي، بعد انسحاب 10 أندية، وعدم تبقي سوى «ريال مدريد» و«برشلونة» حتى الآن.

وقال تيباس، خلال تصريحات جريدة «ماركا» الإسبانية: «المسؤولون عن بطولة السوبر ليغ جعلوا من أنفسهم أضحوكة».

وأضاف، وفقًا لـ«كورة»: «لقد أظهر قادة هذه البطولة جهلًا عميقًا بصناعة كرة القدم، وكان هناك عدم احترام لجميع فرق الليغا».

وأتم: «لا أحب أن أتحدث عن تعبير الخيانة، لأنه كان هناك حديث عن بطولة دوري السوبر الأوروبي لفترة طويلة، ولكن حين تفعل شيئًا سرًّا فأنت تخفي أمرًا ليس جيدًا، ولا أشعر أنني قد تعرضت للخيانة».

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