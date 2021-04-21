يوفنتوس يصدر بيانا.. وبرشلونة وريال مدريد لا يزالان في دائرة الدعم لـ«دوري السوبر الأوروبي»

شعار يوفنتوس يتوسط شعاري ريال مدريد وبرشلونة (أرشيفية : الإنترنت)

رأى يوفنتوس الإيطالي، أحد مؤسسي دوري السوبر الأوروبي الانفصالي، عن دوري الأبطال، أن هناك فرصًا ضئيلة لإطلاقه بشكله الأصلي، وذلك في أعقاب انسحاب غالبية الأندية المؤسسة.

وجاء في بيان لبطل إيطاليا «بينما لا يزال يوفنتوس مقتنعًا بصلابة المشروع من النواحي الرياضية، التجارية والقانونية، فإنه يعتقد أن هناك فرصًا ضئيلة في الوقت الحالي لإكمال المشروع بالشكل الذي تم تصوره في الأصل»، ومن بين الأندية الـ12 التي أعلنت انشقاقها، بقي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيان ويوفنتوس الإيطالي، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وأعلن ميلان الإيطالي، اليوم الأربعاء، أنه أحاط علمًا برفض الجماهير مسابقة دوري السوبر الأوروبية الانفصالية عن دوري الأبطال، لكنه اعتبر أن التطور ضروري للتقدم.

قال النادي اللومباردي في بيان: «التغيير ليس سهلًا، لكن الأصوات ومخاوف المشجعين حول العالم حيال مشروع دوري السوبر كانت قوية وواضحة، ويجب أن يظل نادينا حساسًا ومنتبهًا لرأي عشاق هذه الرياضة الرائعة»، ومن بين الأندية الـ12 التي أعلنت انشقاقها، بقي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيان ويوفنتوس الإيطالي، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وأعلن أتلتيكو مدريد الإسباني، الأربعاء، في بيان، انسحابه من مشروع دوري السوبر الأوروبي، لينضم بالتالي إلى الأندية الإنجليزية الستة وإنتر ميلان الإيطالي في هذه الخطوة.

وجاء في بيان صادر على موقع نادي العاصمة: «إن مجلس الإدارة الذي اجتمع صباح الأربعاء قرر إبلاغ رسميًّا الدوري السوبر ومؤسّسيه قراره بعدم جعل عضويته في المشروع رسمية»، حسب ما ذكرته «فرانس برس».

وانضم إنتر الإيطالي إلى سبحة المنسحبين من مشروع دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم، في ظل حملة الانتقادات الشرسة التي تعرض لها 12 ناديًّا كبيرًا حاولت الانشقاق عن بطولات الاتحاد الأوروبي «ويفا».

وجاء في بيان صادر على موقع نادي مدينة ميلانو، الأربعاء: «يؤكد نادي إنترناتسيونالي ميلانو أنه لم يعد جزءًا من مشروع دوري السوبر»، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وأصدر دوري السوبر الأوروبي بيانًا رسميًّا، يؤكد خلاله تجميد المشروع حتى يتم تشكيله من جديد، بعد انسحاب الأندية الإنجليزية من البطولة، وكانت أندية مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، أرسنال، ليفربول، تشيلسي، وتوتنهام، أعلنت انسحابها من بطولة دوري السوبر الأوروبي بشكل رسمي.

وأكد منظمو دوري السوبر الأوروبي، في بيانهم الرسمي، الذي صدر صباح اليوم الأربعاء، أنه سيتم تجميد البطولة حتى تتم إعادة تشكيل المشروع دون الأندية الإنجليزية، كما أشار البيان إلى أن هناك ضغوطًا خارجية كانت وراء انسحاب الأندية الإنجليزية من مشروع دوري السوبر الأوروبي.