مصر والسعودية في مجموعتين ناريتين بأولمبياد طوكيو

قرعة أولمبياد طوكيو (إنترنت)

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قرعة دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020»، التي تم تأجيلها لتقام في صيف العام الجاري بسبب فيروس «كورونا»، ومن المقرر أن تقام منافسات دورة الألعاب الأولمبية خلال الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس المقبلين.

ويتأهل فريقان من كل مجموعة في الأولمبياد إلى دور الثمانية الذي سيقام بنظام خروج المهزوم حتى الوصول إلى المباراة النهائية، وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: اليابان، المكسيك، جنوب أفريقيا، فرنسا.

المجموعة الثانية: كوريا الجنوبية، هندوراس، نيوزيلندا، رومانيا.

المجموعة الثالثة: الأرجنتين، إسبانيا، مصر، أستراليا.

المجموعة الرابعة: البرازيل، ألمانيا، كوت ديفوار، السعودية.

وستلعب مصر والسعودية في مجموعتين صعبتين بمنافسات كرة القدم للرجال في أولمبياد طوكيو هذا الصيف بعد سحب القرعة اليوم الأربعاء، بعد أن أوقعت القرعة مصر في المجموعة الثالثة القوية إلى جانب الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا، أما السعودية فستلعب مع البرازيل وألمانيا وكوت ديفوار ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وستنطلق المنافسات بإقامة مباراة اليابان مع جنوب أفريقيا في المجموعة الأولى، التي تضم أيضاً المكسيك وفرنسا، وتبدو المجموعة الثانية هي الأقل قوة من الناحية النظرية بوجود كوريا الجنوبية وهندوراس ونيوزيلندا ورومانيا.

وتأجلت أولمبياد طوكيو 2020 لعام واحد بسبب جائحة فيروس «كورونا»، ومن المفترض أن تنطلق الألعاب في 23 يوليو، لكن منافسات كرة القدم ستبدأ قبلها بـ48 ساعة.