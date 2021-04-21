أتلتيكو مدريد يلحق بإنتر والأندية الإنجليزية في الانسحاب من دوري السوبر الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 21 أبريل 2021, 12:47 مساء
فريق أتلتيكو مدريد (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن أتلتيكو مدريد الإسباني، الأربعاء، في بيان انسحابه من مشروع دوري السوبر الأوروبي، لينضم بالتالي إلى الأندية الإنجليزية الستة وإنتر الإيطالي في هذه الخطوة.

وجاء في بيان صادر على موقع نادي العاصمة: «إن مجلس الإدارة الذي اجتمع صباح الأربعاء قرر إبلاغ رسميا الدوري السوبر ومؤسّسيه قراره بعدم جعل عضويته في المشروع رسمية»، حسب ما ذكرته «فرانس برس».

وانضم إنتر الإيطالي إلى سبحة المنسحبين من مشروع دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم، في ظل حملة الانتقادات الشرسة التي تعرض لها 12 نادياً كبيراً حاولت الانشقاق عن بطولات الاتحاد الأوروبي «ويفا».

وجاء في بيان صادر على موقع نادي مدينة ميلانو الأربعاء: «يؤكد نادي إنترناتسيونالي ميلانو أنه لم يعد جزءا من مشروع دوري السوبر»، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وأصدر دوري السوبر الأوروبي بياناً رسمياً، يؤكد خلاله تجميد المشروع حتى يتم تشكيله من جديد، بعد انسحاب الأندية الإنجليزية من البطولة، وكانت أندية مانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي، وأرسنال، وليفربول، وتشيلسي، وتوتنهام، أعلنت انسحابها من بطولة دوري السوبر الأوروبي بشكل رسمي.

وأكد منظمو دوري السوبر الأوروبي في بيانهم الرسمي الذي صدر صباح اليوم الأربعاء، أنه سيتم تجميد البطولة حتى تتم إعادة تشكيل المشروع دون الأندية الإنجليزية، كما أشار البيان إلى أن هناك ضغوطاً خارجية كانت وراء انسحاب الأندية الإنجليزية من مشروع دوري السوبر الأوروبي.

جاء بيان دوري السوبر الأوروبي كالآتي: «نحن مقتنعون بأن الوضع الراهن لكرة القدم الأوروبية بحاجة إلى التغيير، نحن نقترح منافسة أوروبية جديدة لأن النظام الحالي لا يعمل» في إشارة إلى أنظمة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «ويفا» ومن ورائه الاتحاد الدولي «فيفا».

وأضاف: «يهدف اقتراحنا إلى السماح للرياضة بالتطور مع توفير الموارد والاستقرار لهرم كرة القدم الكامل، بما في ذلك المساعدة في التغلب على الصعوبات المالية التي يعاني منها مجتمع كرة القدم بأكمله نتيجة للوباء».

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