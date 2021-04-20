«توتنهام» يراهن على ابن الـ29 بعد كسر الجمجمة في خلافة مورينيو

راين مايسون (أرشيفية : الإنترنت)

كشف نادي «توتنهام»، اليوم الثلاثاء، تعيين لاعب خط وسطه السابق راين مايسون مدربًا موقتًا للفريق حتى نهاية الموسم، عقب إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو بسبب سوء النتائج، وأقال النادي اللندني مدربه الإثنين بعد سلسلة من النتائج السيئة أدت إلى تراجع الفريق إلى المركز السابع، حيث يكافح للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وسيتولى مايسون، ابن الـ29 عامًا فقط، الذي اضطر لاعتزال كرة القدم في العام 2018 بسبب كسر في الجمجمة، الإشراف على الفريق بعد أن شغل منصب رئيس قسم تطوير اللاعبين في النادي، وسينضم إليه كريس باول ونيغل غيبز في الجهاز الفني، فيما سيبقى ليدلي كينغ في منصبه كمساعد مدرب للفريق الأول، على أن يعود الحارس السابق الهولندي ميتشل فورم لتولي منصب مدرب الحراس، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

ويواجه مايسون في أول مباراة تدريبية ضيفه «ساوثمبتون»، الأربعاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة التاسعة والعشرين، قبل الاستحقاق الصعب الذي ينتظره الأحد أمام «مانشستر سيتي» في نهائي كأس الرابطة على ملعب «ويمبلي» في لندن، وهو اللقب الأخير الذي حققه سبيرز في العام 2008.

وقال دانيال ليفي، رئيس النادي في حديث مع الموقع الرسمي لسبيرز، «لدينا إيمان كبير بهذا الفريق الذي يضم مواهب عدة، لدينا نهائي كأس الرابطة وست مباريات متبقية في الدوري الممتاز، ويجب أن نصب جام طاقتنا على تحقيق نهاية قوية للموسم».

وتخلى النادي اللندني عن المدرب البرتغالي مورينيو بعد 17 شهرًا على تسلمه المهام خلفًا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، وذلك على خلفية النتائج السيئة للفريق الذي كان متصدرًا الدوري الممتاز في منتصف ديسمبر، لكنه تراجع الآن إلى المركز السابع على بُعد 5 نقاط من أول المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.