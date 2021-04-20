بيريز: عودة كريستيانو للريال ليس لها معنى هناك مبابي.. وأتمنى استمرار ميسي مع البارسا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 أبريل 2021, 04:54 مساء
ميسي في الإطار الأيمن وكريستيانو وبيريز في الأيسر (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس نادي «ريال مدريد»، فلورنتينو بيريز، أن المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لن يعود للفريق الأبيض، لأنه ليس له معنى، مشيرًا إلى أن الفرنسي كيليان مبابي لاعب جيد للغاية، مبديًا تفضيله لبقاء الأرجنتيني ليونيل ميسي في «برشلونة» الموسم المقبل.

تجنب رئيس «الملكي» الحديث عن صفقات محتملة في الصيف، لكنه أكد أن «ريال مدريد» سيحتاج الموسم المقبل لتغيير، لأنه ينبغي استعادة الشغف، وأوضح في تصريحات تلفزيونية: «مبابي لاعب جيد للغاية، لكني لم أتحدث معه منذ سنوات، لكني متفق مع ضرورة إحداث تغيير في ريال مدريد، فزنا بالكثير، ومر عديد الأحداث، وينبغي التحرك واستعادة الشغف، وهو أمر ليس سهلًا، ولكني أعمل على ذلك، أحاول فعل كل ما هو ممكن لكي لا يفقد الريال موقعه التاريخي»، بحسب ما كشفت وكالة الأنباء الإسبانية.

وعن إمكانية عودة كريستيانو لصفوف الريال قادمًا من يوفنتوس الإيطالي، والذي حقق إنجازات مع الأبيض، خلال فترة احترافه بصفوفه بين 2009 و2018، قال فلورنتينو: «كريستيانو لن يعود، لديه عقد مع يوفنتوس، ليس له معنى، أنا أحبه كثيرًا، قدم لنا الكثير، لكن عودته ليس لها معنى».

وحول مستقبل قائد الفريق، سرجيو راموس، الذي سينتهي عقده في الصيف، قال: «أحبه كثيرًا لكننا في وضع سيئ للغاية، في مدريد لا أحد يضع أرقامًا، ينبغي أن تكون واقعيًّا، لكني لم أقل إنه لن يستمر».

وأبدى فلورنتينو رغبته في استمرار ميسي بصفوف «برشلونة»، حيث سينتهي عقده معه أيضًا في الصيف: «أتمنى استمرار ميسي لأنه لاعب كبير وظاهرة في مباريات الكلاسيكو، فعندما نلتقي يتوقف العالم، بينما حينما يلتقي مانشستر سيتي بيونايتد لا يحدث نفس الأمر».

وتذكر فلورنتينو أيضًا المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، قائلاً إنه خلال السنوات الثلاث التي تولى فيها قيادة الريال، رفع مستوى التنافسية، وهو أمر سنشكره عليه دائمًا.

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