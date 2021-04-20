دوري السوبر الأوروبي يمهل بايرن ميونيخ ودورتموند 30 يوما

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 أبريل 2021, 01:24 مساء
مباراة سابقة بين بايرن ميونيخ ودورتموند. (العربية)

تلقى ناديا بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند، عملاقا كرة القدم الألمانية، عرضا للانضمام إلى بطولة دوري السوبر الأوروبي، وذلك رغم تأكيد الناديين الموجودين في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، رفضهما فكرة الانفصال عن دوري أبطال أوروبا.

وذكرت مجلة «شبيجيل» الألمانية، أن بايرن ميونيخ ودورتموند سيكون لديهما 30 يوما للرد على العقود المؤرخة بيوم 17 أبريل الجاري، التي تمنحهما العضوية التأسيسية للبطولة التي تم الكشف عنها يوم الأحد الماضي.

وأضافت المجلة ذاتها أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تلقى العرض ذاته، لكنه لديه 14 يوماً فقط للرد.

وتشهد كرة القدم الأوروبية حالة من الانقسام بعدما أعلن 12 نادياً من نخبة الأندية من إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، عزمهم بدء منافساتهم الخاصة المكونة من 20 فريقاً ابتداء من أغسطس المقبل، حيث يوجد 15 فريقا ثابتا، بالإضافة إلى خمسة فرق متغيرة كل موسم.

وأبدى الاتحاد الأوروبي للعبة «يويفا» غضبه من تلك المخططات، موضحاً أنه ينوي توسيع رقعة المنافسة في دوري الأبطال ابتداء من العام 2024.
وعبرت جماهير كرة القدم عبر أوروبا عن غضبها حيال الأمر، وهو ما يضعه بايرن ميونيخ ودورتموند في الاعتبار.

وقال كارل هاينز رومينيجه رئيس نادي بايرن ميونيخ وهانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لدورتموند، إنهما ملتزمان بالشكل الحالي للكرة الأوروبية، كما أكدا دعمهما للتغيرات الجديدة في دوري الأبطال.

ومن المتوقع أن تشهد الاجتماعات الخاصة في مختلف روابط الأندية الأوروبية، رفضاً قاطعاً للفكرة، وكذلك قد يؤدي الأمر إلى عقوبات على الأندية المعنية.

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