رئيس «يويفا»: لم نتوقع وجود الثعابين بيننا

رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السلوفيني ألكسندر تشيفيرين. (إنترنت)

بدا الغضب واضحاً على رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، ألكسندر تشيفرين، خلال التعامل مع صدمة إعلان 12 من أندية الصفوة عن تأسيس دوري السوبر الأوروبي.

وبجانب الغضب كانت لغة جسد المسؤول السلوفيني تشير إلى أنه مستعد لخوض حرب تنتظر الكرة الأوروبية.

وشدد المحامي من ليوبليانا، على أنه لا يوجد أي شيء شخصي بالنسبة له في النزاع لكن توجد إشارات مخالفة لذلك.، وتوقف قليلا قبل أن يقول: «ربما باستثناء آنييلي».

كما بدا رئيس يوفنتوس، ورئيس رابطة الأندية الأوروبية، الإيطالي أندريا آنييلي، في وسط المؤامرة التي أدت إلى الإعلان المفاجئ عن المسابقة الجديدة.

ولم يكن آنييلي حليفا لتشيفرين وحسب بل كان صديقا مقربا حتى إنه طلب من المحامي السلوفيني أن يكون عرابا لابنته وهو ما وافق عليه.

لذا لم يكن مدهشا أن يلجأ تشيفرين إلى صديقه عند انتشار شائعات مطلع الأسبوع عن قفز أندية كبرى من سفينة «اليويفا» وتأسيس بطولة خاصة بها.

وأبلغ تشيفرين الصحفيين: «قال لي يوم السبت ‬لا تقلق إنها مجرد شائعات وقال إنه سيتصل بي بعد ساعة ثم أغلق هاتفه»، ولم يتحدثا معا بعد هذه المكالمة.

وتابع: «آنييلي أكبر خيبة أمل لنا جميعا ولا أريد أن أجعل الأمر شخصيا لكنني لم أر شخصا يكذب كل هذا الوقت الطويل وبهذا الإصرار كما فعل»، وواصل تشيفرين: «ربما نحن ساذجون ولا نعرف بوجود ثعابين قريبة منا».

وأضاف: «شاهدت الكثير من الأمور في حياتي.. كنت محاميا جنائيا لكنني لم أر أشخاصا مثل هؤلاء ومن الصعب تصديق مستوى الفجور لدى البعض».