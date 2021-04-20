رئيس «فيفا» عن دوري السوبر الأوروبي: الأندية المنشقة ستتحمل العواقب

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 أبريل 2021, 11:18 صباحا
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جياني إنفانتينو. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جاني إنفانتينو، الثلاثاء، بأنه يتعيّن على الأندية المنشقة الداعية إلى إطلاق مسابقة الدوري السوبر الأوروبي (السوبر ليغ الأوروبي)، «تحمّل عواقب قراراتها» جراء هذا الانفصال.

وقال إنفانتينو إن «فيفا يعارض من دون أدنى شك» هذا المشروع، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس». 

وأعلنت ستة أندية إنجليزية (ليفربول، مانشستر يونايتد، أرسنال، تشيلسي، مانشستر سيتي، توتنهام)، مع برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد الإسبانية، ويوفنتوس وإنتر وميلان الإيطالية، إطلاق مسابقة قد تنسف دوري أبطال أوروبا.

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