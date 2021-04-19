منافسة من نوع خاص بين آرسنال ويوفنتوس وميلان من أجل نجم ريال مدريد

نجم «ريال مدريد» إيسكو ألاركون. (أرشيفية : إنترنت)

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن «آرسنال» انضم إلى عديد الأندية الراغبة في التعاقد مع نجم «ريال مدريد»، إيسكو ألاركون، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبل.

وينتهي عقد نجم وسط «ريال مدريد»، إيسكو ألاركون مع «الميرنغي» بنهاية الموسم المقبل، ولم يتم فتح باب التفاوض حول التجديد حتى الآن، وهو ما يشير إلى تفكير الفريق الأبيض في بيعه هذا الصيف.

وقالت جريدة «ذا صن» البريطانية، وفقًا لـ«كورة» إن «آرسنال» دخل في منافسة قوية مع «يوفنتوس»، و«ميلان» للفوز بخدمات إيسكو، في الصيف المقبل، موضحة أن «ريال مدريد» سيوافق على بيع إيسكو بما لا يقل عن 20 مليون يورو.

وفقد إيسكو جزءًا كبيرًا من مستواه خلال الموسمين الماضيين، وأصبح لا يشارك مع الـ«ريال» بشكل أساسي، بعد أن كان أحد لاعبي زين الدين زيدان المفضلين.