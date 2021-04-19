رئيس الوزراء البريطاني يتعهد بمنع إقامة دوري السوبر الأوروبي

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. (أرشيفية : إنترنت)

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الإثنين، إنه سيبذل كل جهد مستطاع لمنع إقامة دوري السوبر الأوروبي الجديد، بالطريقة التي أعلن عنها 12 ناديًا أوروبيًّا.

وأوضح جونسون في مقابلة، وفقًا لـ«كورة»: «سننظر فيما يمكننا القيام به، بالتعاون مع سلطات كرة القدم، لضمان عدم تنظيم الدوري بالطريقة المطروحة حاليًا»، مشيرًا: «لا أعتقد أن هذه أخبار طيبة للجمهور، ولا أعتقد أنها أنباء جيدة لكرة القدم في هذه البلاد».

يذكر أن الموقع الرسمي لريال مدريد، نشر أمس الأحد، بيانًا موحدًا للأندية الـ 12، جاء فيه «الأندية المؤسسة هي: ميلان، آرسنال، أتلتيكو مدريد، تشيلسي، برشلونة، إنتر ميلان، يوفنتوس، ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، ريال مدريد، وتوتنهام».