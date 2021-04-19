ويفا: إعلان المدن المضيفة لكأس أوروبا الجمعة.. واحتمال استبعاد ميونيخ

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 أبريل 2021, 04:40 مساء
كأس أوروبا (أرشيفية : الإنترنت)

سيعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «ويفا»، الجمعة، قراره النهائي حول المدن المضيفة لكأس أوروبا المؤجلة من الصيف الماضي إلى 11 يونيو المقبل بسبب فيروس كورونا، فيما قد يُسحب حق الاستضافة من ميونيخ، بلباو ودبلن بحال رفضها استقبال المشجعين على المدرجات.

وقال السلوفيني ألكسندر تشفيرين رئيس «ويفا» في مؤتمر صحفي «أجّلنا اتخاذ قرارنا النهائي إلى الجمعة لتشاور أخير مع المدن الثلاث التي يمكن استبعادها»، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

ولا يزال نبأ إعلان 12 فريقًا من أهم الأندية الأوروبية لكرة القدم بينها ريال مدريد وبرشلونة وليفربول ويوفنتوس إطلاقها مسابقة «دوري السوبر» يثير ردود الفعل على أعلى مستويات كرة القدم الأوروبية وحتى الهيئات السياسية.

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