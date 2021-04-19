«السوبر الأوروبي» هل يهدد إمبراطورية «فيفا»؟

هل بدأت شمس إمبراطورية الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» رحلة المغيب؟، وهل سيفقد رئيس «فيفا» نفوذه الطاغي الذي جعله عبر قرن من الزمان يعامل معاملة رؤساء الدول والزعماء، حين يحل ضيفًا على أي دولة؟.

سؤال أصبح طرحه ملحًّا بعد إعلان تأسيس دوري «السوبر الأوروبي» فجر اليوم، حين رفع أكبر 12 ناديًا في أوروبا والعالم، راية العصيان في وجه الاتحاد الدولي للعبة برئاسة السويسري إنفانتينو وتابعه «يويفا».

زمن هافيلانغ

ربما يتذكر البعض ممن تجاوزت أعمارهم الأربعين، هيئة رئيس «فيفا» الأسبق البرازيلي جواو هافيلانغ، الذي يشبه كثيرًا ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس، وكيف كان هافيلانغ ـ ترأس «فيفا» من العام 1974 حتى 1998ـ يتجول في أنحاء العالم مثل إمبراطور، ولِمَ لا؟ وهو يجلس على عرش «الساحرة المستديرة»، هذه اللعبة التي تمتلك الشعبية الأولى في أرجاء الدنيا ولها مليارات المعجبين والمتابعين حول العالم، ومليارات الدولارات أيضًا.

«فيفا» الذي يضم 211 من اتحادات كرة القدم في العالم، يمثل إمبراطورية اقتصادية قد تتجاوز ميزانيته السنوية موازنة مجموعة من دول العالم النامية ويكفي أن نعرف أن الاحتياطي النقدي لديه بلغ في العام 2014 نحو 1.523 مليار دولار.

وبلغت ميزانية «فيفا» للفترة من 2015 إلى 2018 نحو خمسة مليارات دولار، وحقق الاتحاد خلالها إيرادات بقيمة 2.3 مليار دولار من التسويق وتذاكر المباريات، و2.7 مليار دولار من بيع حقوق البث التلفزيوني للبطولات التي ينظمها.

وتشكل بطولة كأس العالم التي تنظم مرة كل أربعة أعوام، الغالبية العظمى من إيرادات «فيفا»؛ حيث تصل عائدات المونديال إلى مليارات الدولارات، إذ حققت نهائيات كأس العالم 2014 في البرازيل لـ«فيفا» دخلًا قيمته 4.82 مليار دولار، قفزت في مونديال روسيا 2018 إلى نحو 13.5 مليار دولار لكل من «فيفا» وروسيا.

ر دود الأفعال

وربما يصبح فجر اليوم الإثنين 19 أبريل 2021، يومًا تاريخيًّا، ففيه رفع أكبر 12 ناديًا في أوروبا والعالم، راية العصيان في وجه الاتحاد الدولي للعبة برئاسة السويسري إنفانتينو وتابعه «يويفا»، وفي تحدٍ صارخ، أعلنوا تأسيس دوري «السوبر الأوروبي»، رغم تهديدات الاتحاد الأوروبي بعقوبات تلحق بالأندية المشاركة، وأيضًا رغم بيان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الرافض لهذه البطولة والمهدد بمعاقبة منظميها.

الكبار يقودون التمرد

ضمت مجموعة العصيان كلًا من: «ميلان وأرسنال وأتلتيكو مدريد وتشيلسي وبرشلونة وإنتر ميلان ويوفنتوس وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وريال مدريد وتوتنهام هوتسبير»، وأصدر 12 نادياً، بياناً أكدوا فيه المضي في تنظيم بطولة دوري «السوبر الأوروبي»، وقالوا في بيانهم، إن هناك ثلاثة أندية أخرى ستتم دعوتها إلى الانضمام للمجموعة المنظمة قبل انطلاق الموسم الافتتاحي، مع وجود 5 أماكن أخرى تمنح من خلال نظام تأهل سنويًّا على أن تبدأ النسخة الافتتاحية في أقرب وقت ممكن، ويضمن الأعضاء المؤسسون الـ15 تأهلهم كل موسم، وسيحصل كل فريق على 3.5 مليار يورو دفعة واحدة.

قرار الأندية المنظمة جاء بعد ساعات من إعلان الاتحاد الأوروبي واتحادات إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا لكرة القدم الأحد، منع أي فريق يشارك في ما يسمى بـ«دوري السوبر الأوروبي» من المشاركة في كل المسابقات المحلية والقارية الأخرى.

«فيفا» أعرب عن غضبه من الإعلان، وقال في بيان: «في ظل هذه الخلفية، لا يمكن لفيفا إلا أن يعبر عن رفضه لدوري السوبر خارج هياكل كرة القدم الدولية وعدم احترامها للمبادئ».

الاتحاد الأوروبي يهدد

«يويفا» هو الآخر قال في بيانه إن «الأندية المعنيّة ستُمنع من اللعب في أي مسابقة أخرى على المستوى المحلي أو الأوروبي أو العالمي، وقد يحرم لاعبوها من فرصة تمثيل منتخباتهم الوطنية».



رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز هي الأخرى، أدانت أي اقتراح يخالف مبادئ المنافسة المفتوحة التي تقع في قلب هرم كرة القدم المحلي والأوروبي.

أما رابطة «البريمييرليغ» فأعلنت، في بيان سابق نشرته على موقعها الرسمي، أنّه يمكن لعشاق أي نادٍ في إنجلترا وأوروبا أن يحلموا حالياً بأنّ فريقهم قد يصعد إلى القمة، ويلعب ضد الأفضل لكن فكرة دوري «السوبر الأوروبي» ستقضي على هذا الحلم.

وعبرت الرابطة عن فخرها بإدارة مسابقة كرة قدم تنافسية وجذابة جعلت منها الدوري الأكثر مشاهدة على مستوى العالم، وأن «دوري السوبر الأوروبي» سيقوض جاذبية اللعبة بأكملها، وسيكون له تأثير ضار للغاية على الآفاق الحالية والمستقبلية للدوري الإنجليزي الممتاز والأندية الأعضاء، وجميع العاملين فيه.

أليكس فرغسون المدرب الفرنسي المخضرم، قال إن دوري السوبر الأوروبي سيؤدي إلى تراجع كرة القدم الأوروبية 70 سنة.

«فيفا» الذي يكمل عامه السادس عشر بعد المائة في 21 مايو المقبل، ربما واجه عديد التحديات منذ تأسيسه، لكن تحدي «السوبر الأوربي»، ربما يكون الأصعب في عمره المديد.