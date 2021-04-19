نادي توتنهام يقيل مورينيو من تدريب الفريق

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 أبريل 2021, 12:18 مساء

قرّر نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم التخلّي عن خدمات مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، ذلك بحسب ما أعلن النادي في بيان، وقال توتنهام: «يمكن للنادي أن يعلن اليوم إعفاء جوزيه مورينيو وطاقمه التدريبي جواو ساكرامنتو، نونو سانتوس، كارلوس لالين وجوفاني تشيرا من مهامهم»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وتخلى النادي اللندني عن المدرب البرتغالي بعد 17 شهرًا على تسلمه المهام خلفًا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، وذلك نتيجة تراجع نتائج الفريق الذي كان متصدرًا للدوري الممتاز في منتصف ديسمبر، لكنه تراجع الآن الى المركز السابع على بعد خمس نقاط من أول المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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