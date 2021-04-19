12 نادياً أوروبياً كبيراً يطلقون «دوري السوبر» المنافس لدوري أبطال أوروبا

كلوب يرفع كأس الأبطال مع ليفربول (فرانس برس)

أعلن 12 نادياً أوروبياً كبيراً ليل الأحد الإثنين رسمياً، إطلاق «دوري السوبر»، وهي مسابقة خاصة يرجى منها منافسة دوري أبطال أوروبا، فيما يبدو إعلان حرب على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) الذب تعهد بمعاقبة الأندية ولاعبيها.

وفي بيان حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه «أعلن 12 من أهم الأندية الأوروبية التوصل إلى اتفاق لإنشاء مسابقة جديدة دوري السوبر يديرها الأندية المؤسسة وهي: ميلان وانتر ويوفنتوس (من إيطاليا)، أتلتيكو مدريد وريال مدريد وبرشلونة (من إسبانيا)، وأرسنال وليفربول وتشلسي ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام»، بحسب «فرانس برس».