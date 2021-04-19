الأهلي يحسم لقاء قمة الدوري المصري ويهزم الزمالك بهدفين

فرحة لاعبي النادي الأهلي. (أرشيفية: الإنترنت)

حقق النادي الأهلي المصري فوزا هاما على غريمه التقليدي الزمالك بهدفين لهدف خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الأحد، على أرض ملعب ستاد القاهر الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة المؤجلة في الدوري المصري الممتاز.

وتعادل نادي الزمالك أمام النادي الأهلي بعدما سجل شيكابالا هدفًا مشابها لهدفه في نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي أقيم بين الأهلي والزمالك العام الماضي.

وعاد الأهلي للتقدم مرة ثانية أمام الزمالك بعدما سدد محمد شريف تسديدة قوية من خارج منقطة الجزاء في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول لتصبح النتيجة 2:1.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الأهلي إلى 30 نقطة في المركز الثاني خلف الزمالك المتصدر برصيد 33 نقطة، ولا يزال الأهلي لديه 3 مباريات مؤجلة بالدوري المصري الممتاز.