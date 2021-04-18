يونايتد يحقق فوزه الخامس تواليا ويقلص الفارق مع سيتي إلى 8 نقاط

سجل مهاجم يونايتد مايسون غرينوود ثنائية (فرانس برس)

قلص «مانشستر يونايتد» الفارق بينه وبين جاره «سيتي» المتصدر إلى 8 نقاط بعد فوزه الأحد على ضيفه «بيرنلي» 3-1 المهدد بالهبوط إلى الأولى «الثانية فعليًّا» بفضل ثنائية لمهاجمه مايسون غرينوود، ضمن منافسات المرحلة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وعلى الرغم من إدراك رجال المدرب النرويجي أولي غونار سولشاير صعوبة مهمة انتزاع اللقب الغالي من الجار، إلا أنه شدد الخناق عليه قبل 6 مراحل من النهاية بعدما رفع رصيده إلى 66 نقطة، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

الفوز هو الخامس تواليًا لفريق «الشياطين الحمر» في الدوري، وقد حقق هذا الإنجاز للمرة الأولى منذ يناير 2019.

ودخل «يونايتد» اللقاء أمام صاحب المركز السابع عشر على واقع تأهله إلى الدور نصف النهائي من الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، الخميس، بعد أن جدد فوزه على «غرناطة» الإسباني 2-صفر في إياب ربع النهائي، ليضرب موعدًا مع «روما» الإيطالي ويُبقي على آماله بتحقيق لقب أول منذ العام 2017 حين توج بطلًا لهذه المسابقة بالذات.

وافتتح غرينوود التسجيل في الدقيقة 48 من الشوط الثاني على ملعب «أولد ترافورد»، قبل أن يدرك الضيوف التعادل عبر جيمس تاركوفسكي في الدقيقة 50، وأضاف غرينوود الثاني في الدقيقة 84، متساويًا كأفضل هداف شاب في سن الـ19 عامًا في الـ«بريميرليغ» مع أسطورة النادي واين روني مع 15 هدفًا لكل منهما.

واختتم الأوروغوياني إدينسون كافاني مهرجان التهديف بتسجيله الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وباتت الكرة حاليًا في ملعب «سيتي» الذي يحل ضيفًا على «أستون فيلا» في مباراة حذرة الأربعاء المقبل، ولاستعادة توازنه بعد خسارته في نصف نهائي الكأس أمام «تشيلسي» صفر-1.