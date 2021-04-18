فيدرر يعلن مشاركته في بطولة فرنسا المفتوحة «رولان غاروس»

النجم السويسري روجيه فيدرر (فرانس برس)

أكد النجم السويسري روجيه فيدرر، المصنف سابعًا عالميًّا، الأحد أنه سيشارك في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس «رولان غاروس» هذا العام، بعدما غاب عن نسخة العام 2020 للتعافي من جراحة في ركبته.

وقال اللاعب، البالغ من العمر 39 عامًا عبر حسابه على «تويتر»، «مرحبًا للجميع، أنا سعيد بإعلامكم أنني سألعب في جنيف وباريس، وحتى ذلك الحين سأستغل الوقت للتدريب، لا أطيق الانتظار للعب في سويسرا مجددًا»، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وكان فيدرر، الفائز بعشرين بطولة «غراند سلام»، فاز بـ«رولان غاروس» مرة وحيدة في العام 2009، وكان ظهوره الأخير في العاصمة الفرنسية العام 2019 عندما خسر في نصف النهائي أمام الإسباني رافايل نادال الفائز بالبطولة 13 مرة.

وفي حال فاز «الماتادور» نادال بالبطولة المقبلة في يونيو، فسوف يكسر رقم فيدرر القياسي ويصبح حاملًا لـ21 بطولة «غراند سلام».

وخاض فيدرر، الذي سيبلغ الأربعين من العمر في أغسطس المقبل، بطولة واحدة فقط في العام 2021، وفاز بمباراة واحدة في قطر في مارس بعد عودته من 13 شهرًا من الغياب عقب خضوعه لعمليتين جراحتين في الركبة.

وكان السويسري ينوي العودة إلى اللعب من بوابة الملاعب الترابية في مدريد مطلع مايو المقبل، لكنه سيخوض الآن استعداداته الوحيدة قبل باريس في جنيف بدءًا من 16 مايو.