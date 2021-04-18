«ويفا» يتصدى لـ«دوري السوبر»

أعلن الاتحاد الأوروبي «ويفا» واتحادات إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا لكرة القدم، اليوم الأحد، منع أي فريق يشارك في ما يسمى بـ«دوري السوبر الأوروبي» من المشاركة في كل المسابقات المحلية والقارية الأخرى.

وأشار الاتحاد القاري إلى أنه علم أن بعض الأندية الإنجليزية والإسبانية والإيطالية قد تعلن إطلاق منافسة انفصالية، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وقال «ويفا» في بيان إن «الأندية المعنية ستمنع من اللعب في أي مسابقة أخرى على المستوى المحلي أو الأوروبي أو العالمي، وقد يحرم لاعبوها من فرصة تمثيل منتخباتهم الوطنية».