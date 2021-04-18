آرسنال يحبط محاولات فولهام بتعادل قاتل في الدوري الإنجليزي

مباراة آرسنال أمام فولهام في الدوري الإنجليزي (فرانس برس)

فرض «آرسنال» تعادلاً قاتلاً على ضيفه «فولهام» 1-1 المهدد بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى «الثانية فعليًّا»، الأحد، في دربي لندن ضمن منافسات المرحلة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ولم يصب هذا التعادل في مصلحة أي من الفريقين، حيث يحتل «آرسنال» المركز التاسع برصيد 46 نقطة وابتعد أكثر عن المراكز الأوروبية، حيث لم يعد أمامه سوى مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» لإنقاذ موسمه والعودة إلى المسابقة الأم، دوري أبطال أوروبا، للمرة الأولى منذ موسم 2016-2017، في حال فاز بالأولى، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

أما «فولهام» فبات يتأخر بفارق 6 نقاط عن بيرنلي (33) صاحب المركز 17، آخر المراتب المنقذة من الهبوط إلى الدرجة الأولى «الثانية فعليًّا»، الذي يحل ضيفًا في وقت لاحق على «مانشستر يونايتد» الثاني.

وكان فريق «المدفعجية» يمني على البناء على إنجاز الوصول إلى نصف نهائي «يوروبا ليغ» بفوزه على حساب سلافيا براغ التشيكي بإجمالي المباراتين 5-1، ليواجه فياريال الإسباني.

وخاض رجال المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا اللقاء مع فوزين تواليًا في رصيدهم في مختلف المسابقات، على شيفيلد يونايتد بثلاثية نظيفة في الدوري وعلى براغ برباعية نظيفة.

كما دخل «آرسنال» اللقاء وفي جعبته 6 انتصارات متتالية على نادي جنوب لندن، حيث يعود آخر انتصار لـ«فولهام» على نادي شمال لندن في الدوري إلى 2 يناير 2012 بنتيجة 2-1.