فوز ثان تواليا لكوارتارارو وعودة مشجعة لماركيس في سباق البرتغال للدراجات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 18 أبريل 2021, 09:34 مساء
الفرنسي فابيو كوارتارارو (فرانس برس)

حقق دراج ياماها الفرنسي فابيو كوارتارارو فوزه الثاني تواليًا، بعدما أنهى سباق «موتو جي بي في»، جائزة البرتغال الكبرى، المرحلة الثالثة من بطولة العالم للدرجات النارية، في الصدارة الأحد في بورتيماو.

وشهد السباق عودة مشجعة لبطل العالم السابق، الإسباني مارك ماركيس، إذ حل دراج «هوندا» في المركز السابع في أول سباق له بعد غياب لتسعة أشهر، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وتقدم كوارتارارو في نهاية السباق البرتغالي على الإيطالي فرانشيسكو بانيايا لاعب «دوكاتي»، فيما جاء حامل اللقب الإسباني جوان مير لاعب «سوزوكي» في المركز الثالث.

وخرج الفرنسي الآخر يوهان زاركو لاعب «دوكاتي براماك» من السباق خالي الوفاض بعد فقدانه السيطرة على دراجته في اللفة 20، حين كان ينافس على الصدارة، ما تسبب بتراجعه في الترتيب العام من المركز الأول إلى الرابع بـ40 نقطة، فيما تصدر كوارتارارو بـ61 نقطة أمام بانيايا (46) والإسباني مافريك فينياليس لاعب ياماها بـ41 نقطة.

ورغم بدايته البطيئة وخسارته مركزه الأول عند الانطلاق، حافظ كوارتارارو على رباطة جأشه وشق طريقه تدريجيًّا حتى استعاد الصدارة في اللفة التاسعة من أصل 25 تكوَّن منها السباق البرتغالي.

وأفاد الفرنسي تمامًا من خروج منافسه الأبرز في السباق الإسباني أليكس رينس، لاعب «سوزوكي» في اللفة 19، ثم بدأ يبتعد حتى أنهى السباق بفارق قرابة خمس ثوانٍ عن بانيايا.

وقال كوارتارارو بعد فوزه الخامس في الفئة الكبرى: «أشعر بثقة عالية، كنت أقود بتروٍ، ورغم ذلك قمت بتوسيع الفارق».

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