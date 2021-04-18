بايرن ميونيخ: فليك لم يلتزم باتفاقنا معه

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 18 أبريل 2021, 06:26 مساء
هانزي فليك (فرانس برس)

أعربت إدارة «بايرن ميونيخ» الألماني، الأحد، عن استيائها من الخطوة التي قام بها المدرب هانزي فليك بإعلان رحيله في نهاية الموسم، على الرغم من أنه مرتبط بعقد حتى 2023.

وقال مجلس إدارة النادي البافاري إن فليك أبلغها بقرار الرحيل السبت، لكن الجانبين اتفقا على التركيز على مباراتي الأسبوع المقبل ضد «باير ليفركوزن» الثلاثاء ثم «ماينتس» السبت المقبل كي لا يؤثر ذلك على التركيز الكامل للنادي بأكمله، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وأضاف النادي في بيان مقتضب «بايرن ميونيخ» لا يوافق على الإعلان الأحادي الجانب الذي صدر عن هانزي فليك، وسنواصل المحادثات على النحو المتفق عليه بعد المباراة في ماينتس».

وبعدما قاد «بايرن» إلى قمة الكرة العالمية على مدى 18 شهرًا، أعلن فليك، السبت، بعد الفوز على «فولفسبورغ» (3-2) في الدوري المحلي،عن رغبته في الرحيل عن النادي البافاري مع نهاية الموسم الحالي، مع الحديث عن التوجه لخلافة يواكيم لوف في تدريب المنتخب الوطني بعد كأس أوروبا الصيف المقبل.

وعلى الرغم من أن «بايرن» يتجه إلى الفوز بلقب البوندسليغا للمرة التاسعة على التوالي، إلا أن مدربه البالغ 65 عامًا قرر أن يترك المنصب بعد أربعة أيام من فقدان فريقه لقب مسابقة دوري أبطال أوروبا على يد وصيفه «باريس سان جيرمان» الفرنسي في الدور ربع النهائي (2-3 و1-صفر).

احتلت خلافاته مع مديره الرياضي البوسني حسن صالح حميديتش عناوين الصحف لأسابيع، ولم يعتقد أي شخص مقرب من النادي أنه قادر على البقاء.

وقال المدرب «أبلغت النادي هذا الأسبوع أنني أرغب في إنهاء عقدي في نهاية الموسم، لم يكن قرارًا سهلًا بالنسبة لي»، وذلك في تصريح لشبكة «سكاي» بعد دقائق من إبلاغ ناديه بقراره في غرف الملابس بملعب فولفسبورغ.

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