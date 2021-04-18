ميلان يؤمن الوصافة ويراقب مواجهة يوفنتوس وأتالانتا

مهاجم جنوى جانلوكا (يمين) بجانب المهاجم الكرواتي لميلان ماريو ماندجوكيتش (فرانس برس)

ضمن «ميلان» الخروج من المرحلة الحادية والثلاثين للدوري الإيطالي في كرة القدم وهو في الوصافة، وذلك بعد فوزه الشاق على ضيفه «جنوى» 2-1 الأحد مع الأمل بانتهاء المواجهة المرتقبة لاحقًا بين ملاحقيه «يوفنتوس» حامل اللقب و«أتالانتا» بالتعادل، اليوم الأحد.

ودخل «روسونيري» لقاء الأحد، ضد فريق لم يذق طعم الفوز سوى مرة واحدة في مبارياته التسع الماضية، وهو في المركز الثاني بفارق نقطة فقط عن «يوفنتوس» الثالث ونقطتين عن «أتالانتا»، صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وبانتظار المواجهة المرتقبة بين «يوفنتوس» و«أتالانتا» على ملعب الأخير، ابتعد «ميلان» بفارق أربع نقاط عن حامل اللقب وخمس عن ممثل مدينة برغامو، فيما يتقدم بفارق سبع نقاط عن «نابولي» الخامس الذي يختتم المرحلة مساءً بلقاء ضيفه «إنتر ميلان» المتصدر الذي بات الفارق بينه وبين جاره اللدود ثماني نقاط موقتًا.

وفي ظل تحليق «إنتر» وسيره بثبات نحو اللقب الأول منذ 2010، انحصر طموح «ميلان» منطقيًّا بمحاولة العودة إلى مسابقة دوري الأبطال للمرة الأولى منذ موسم 2013-2014 بعدما كان حتى عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة في الصدارة.

لكن المسار ما زال شاقًّا بالنسبة لرجال المدرب ستيفانو بيولي من الآن وحتى نهاية الموسم، إذ تنتظرهم مواجهات صعبة في المراحل السبع الأخيرة، حيث يحلون ضيوفًا على «لاتسيو» في المرحلة الثالثة والثلاثين، «يوفنتوس» في المرحلة الخامسة والثلاثين و«أتالانتا» في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة.

وبغياب نجمه السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش نتيجة طرده في المرحلة الماضية ضد «بارما»، عانى «ميلان» للوصول إلى شباك ضيفه وانتظر هدفًا بالنيران الصديقة لحسم النقاط الثلاث.