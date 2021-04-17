بايدن يدعم تصميم اليابان على تنظيم الألعاب الأولمبية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 17 أبريل 2021, 04:32 مساء
الشعار الأولمبي (فرانس برس)

أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، دعمه لرئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا الذي قال الجمعة من البيت الأبيض إن بلاده مصممة على الحد من انتشار فيروس «كورونا» وتنظيم دورة ألعاب أولمبية بأمان تام خلال فصل الصيف.

وصرح سوغا، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع بايدن، «أبلغت الرئيس الأميركي بعزمي على تنظيم أولمبياد طوكيو هذا الصيف كرمز للوحدة العالمية، اليابان تستمع وتتعلم من منظمة الصحة العالمية والخبراء»، مضيفًا أن بلاده تبذل قصارى جهدها للتحضير لأولمبياد طوكيو، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وأشار إلى أن الأمر يتعلق «ببذل كل ما أمكن لاحتواء العدوى وتنظيم الألعاب بأمان تام من وجهة نظر علمية».

وقال بايدن في بيان مشترك أنه «يدعم جهود رئيس الوزراء سوغا لتنظيم ألعاب أولمبية بأمان تام».

وأشار البيان إلى أن «الزعيمين عبرا عن فخرهما بالرياضيين الأميركيين واليابانيين الذين تدربوا لهذه الألعاب والذين سيتنافسون بروح أولمبية.

وقبل أقل من 100 يوم من افتتاح الألعاب الأولمبية (23 يوليو - 8 أغسطس) التي أُرجئت العام الماضي بسبب الجائحة، تُواجه اليابان موجة رابعة من فيروس «كورونا».

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