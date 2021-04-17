قطر تسعى لتغطية مونديال 2022 بلقاح «كورونا»

العاصمة القطرية الدوحة (فرانس برس)

أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أن بلاده تجري حاليا محادثات مع كل الشركات المصنعة للقاحات ضد «كوفيد- 19»، لضمان حصول جميع القادمين لحضور كأس العالم 2022 في كرة القدم الذي تستضيفه بلاده على اللقاح.

وتشهد الإمارة الخليجية الصغيرة موجة جديدة من الإصابات بالفيروس وحالات الوفاة أخيرا، رغم برنامج التلقيح الواسع فيها، ما أجبر السلطات على فرض إغلاقات جديدة، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وقال الوزير القطري: «كنا نتفاوض ونتحدث مع مزودي التطعيمات حول كيفية التأكد من حصول جميع القادمين لحضور كأس العالم على اللقاح».

وأكد الوزير القطري خلال مشاركته في «حوار رايسينا» أن «هناك حاليا برامج يتم تطويرها لتزويد التطعيم لكافة القادمين لحضور كأس العالم».

وقال: «نأمل بأن نتمكن من استضافة حدث خال من كوفيد-19، ونأمل أيضا عالميا أن يبدأ الوباء بالانحفاض وثم الاختفاء».

وسجّلت قطر أكثر من 194ألف إصابة بـ«كوفيد-19» منذ بدء الجائحة، وبحسب معلومات رسمية، تم تقديم أكثر من 1.2 مليون جرعة من لقاح «كوفيد-19» حتى الآن.