الروسي روبليف يطيح نادال خارج دورة مونتي كارلو للتنس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 17 أبريل 2021, 10:51 صباحا
الروسي روبليف (فرانس برس)

أطاح الروسي أندري روبليف المصنف سادسا الإسباني رافايل نادال الثالث وبطل دورة مونتي كارلو في 11 مناسبة، وتأهل إلى نصف نهائي دورة مونتي كارلو للتنس ثانية دورات الألف نقطة للماسترز بصحبة اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الرابع بالفوز عليه 6-2 و4-6 و6-2.

وبعدما خسر مواجهتيه السابقتين مع الإسباني عامي 2017 في ربع نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز و2020 في دور المجموعات لبطولة الماسترز الختامية، نجح روبليف الجمعة في السيطرة على مواجهته مع بطل مونتي كارلي 11 مرة، حارماً إياه من بلوغ دور الأربعة للمرة الـ75 في دورات الألف نقطة للماسترز التي أحرز فيها ابن الـ34 عاماً 35 لقباً من أصل 51 مباراة نهائية، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وقال نادال: «يحزنني دائماً أن أخسر هنا، فوت علي فرصة لبدء موسم الملاعب الترابية بالطريقة الصحيحة، لكن هكذا هي الأمور، الوقت ليس مناسباً للتذمر، الأمر الوحيد الذي بإمكاني فعله هو الذهاب إلى برشلونة، حيث يلعب الأسبوع المقبل، ومواصلة التمارين، أن أحاول إصلاح الأمور التي لم تُفلح».

ورغم انتهاء مسعاه بإحراز لقبه الثاني عشر في مونتي كارلو، يبدو نادال مرشحاً للقبه الرابع عشر في بطولة رولان غاروس المقررة في يونيو والانفراد بالرقم القياسي لعدد الألقاب الكبرى الذي يتشاركه حالياً مع غريمه السويسري روجيه فيدرر (20 لكل منهما).

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