«فيفا» يعلن تصنيف المنتخبات المشاركة في أولمبياد طوكيو

أولمبياد طوكيو. (أرشيفية : إنترنت)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الجمعة، في بيان رسمي، التصنيف النهائي للمنتخبات المشاركة بمنافسات اللعبة بدورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو.

وكانت دورة ألعاب طوكيو تأجلت من العام الماضي؛ بسبب جائحة فيروس «كورونا»، وستقام هذا العام دون حضور جماهير من خارج اليابان، خلال الفترة ما بين 23 يوليو والثامن من أغسطس.

وتجرى مراسم سحب قرعة الأولمبياد يوم 21 أبريل، الجاري في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم بمدينة زيورخ السويسرية.

وفيما يلي تصنيف منافسات الرجال:

المستوى الأول: البرازيل - الأرجنتين - اليابان - كوريا الجنوبية.

المستوى الثاني: ألمانيا - المكسيك - هندوراس - إسبانيا.

المستوى الثالث: مصر - كوت ديفوار - نيوزيلندا - جنوب أفريقيا.

المستوى الرابع: السعودية - فرنسا - أستراليا - رومانيا.

وسيتم تقسيم المنتخبات إلى أربع مجموعات، ويتأهل المتصدر والوصيف إلى دور الثمانية، والذي يقام بنظام المواجهات الإقصائية، ثم دور الأربعة واللقاء النهائي.

وجاء تصنيف قرعة السيدات كالآتي:

المستوى الأول: اليابان - أميركا - هولندا.

المستوى الثاني: بريطانيا - البرازيل - السويد.

المستوى الثالث: كندا - أستراليا - الصين.

المستوى الرابع: نيوزيلندا - تشيلي - زامبيا.