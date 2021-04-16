الكشف عن الفائز بجائزة لاعب الأسبوع في دوري أبطال أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 16 أبريل 2021, 05:55 مساء
نيمار دا سيلفا. (تويتر)

أعلن الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الجمعة، الفائز بجائزة أفضل لاعب في جولة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لموقع (يويفا)، فإن البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، حصد الجائزة هذا الأسبوع، بعدما نجح في قيادة فريقه إلى نصف نهائي دوري الأبطال، رغم الخسارة أمام بايرن ميونيخ بهدف دون رد. 

وكان نيمار يتنافس على الجائزة، مع كل من: إلكاي جوندوجان، لاعب وسط مانشستر سيتي، الذي نجح في قيادة فريقه للفوز على بروسيا دورتموند بنتيجة 2-1.

وتنافس مع كاسيميرو، لاعب وسط ريال مدريد، الذي حافظ على نظافة شباك فريقه خلال التعادل السلبي مع ليفربول، وكريستيان بوليسيتش، جناح تشيلسي، الذي شكل إزعاجًا لفريق بورتو رغم خسارة البلوز بهدف دون رد.

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