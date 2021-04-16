عرض و3 وعود.. كيف يحاول لابورتا إقناع ميسي بالبقاء في برشلونة؟

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 16 أبريل 2021, 01:36 مساء
لابورتا وميسي. (أرشيفية : إنترنت)

قدم الرئيس الجديد لنادي برشلونة، جوان لابورتا، عرضا لنجم الفريق وهدافه التاريخي، ليونيل ميسي، لتجديد عقده، الذي سينتهي في يونيو المقبل، على أمل الاستمرار في قيادة البلوغرانا.

وقالت إذاعة «راك 1» الكتالونية إن العرض يتضمن راتبا قابلا للزيادة اعتمادا على مدى التعافي الاقتصادي للنادي، إضافة لتعيين ميسي (33 عاما) بمجرد انتهاء حقبته كلاعب، سفيرا للبارسا.

وكشفت أن الراتب الذي قدمه لابورتا أقل من الذي يحصل عليه «البرغوث» حاليا، لكنه سيزيد بمجرد تعافي النادي اقتصادديا، وسط أزمة وباء «كورونا».

ولإقناع ميسي بالبقاء، يسعى لابورتا لتعزيز صفوف الفريق خصوصا خط الهجوم، ومن بين أبرز الأسماء المطروحة اللاعب النرويجي الشاب إرلينج هالاند المحترف بصفوف بوروسيا دورتموند.

وكان ميسي قد أبدى رغبته في الرحيل عن صفوف النادي الذي ترعرع فيه منذ الصغر في الصيف الماضي استنادا إلى بند في عقده يتيح له الخروج قبل نهايته بموسم، قبل أن تفشل محاولاته لرفض إدارة النادي وتعنتها بتخطيه المهلة التي تسمح له بالرحيل.

قبل أن تزداد الأمور سوءا ويستقيل الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو وسط حملة من قبل أعضاء النادي للإطاحة به، ليعود لابورتا إلى رئاسة النادي مجددا وهو الذي شهد في حقبته الأولى بداية مسيرة ميسي الرائعة مع الفريق الأول.

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