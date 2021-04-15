عقبة جديدة تعقد رحيل هالاند عن بروسيا دورتموند

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 15 أبريل 2021, 07:55 مساء
هالاند. (إنترنت)

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن ظهور عقبة جديدة تعقد رحيل النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بروسيا دورتموند، عن ناديه الألماني خلال الصيف المقبل.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، إن هالاند يطلب الحصول على راتب يبلغ 35 مليون يورو خالصة الضرائب في الموسم الواحد.

وأوضحت الصحيفة، وفقًا لـ"كورة"، أن هذا الطلب يجعل صفقة هالاند غير ممكنة للعديد من الأندية خلال الصيف المقبل.

وذكرت أن عقد هالاند سيكون لمدة 5 سنوات؛ ما يعني حصوله على 175 مليون يورو من ناديه الجديد، بالإضافة إلى العمولات الخاصة بوالده بالإضافة إلى الوكيل مينو رايولا.

وذكرت أن مطالب دورتموند لن تقل عن 150 مليون يورو؛ ما يعني أن إجمالي الصفقة يقترب من 500 مليون يورو.

وارتبط هالاند بالانتقال إلى ريال مدريد وبرشلونة وقطبي مدينة مانشستر خلال الموسم المقبل.

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