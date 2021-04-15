إيفانز يفجر مفاجأة مدوية ويطيح بديوكوفيتش من ثمن نهائي مونتي كارلو

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 15 أبريل 2021, 06:14 مساء
الصربي نوفاك ديوكوفيتش يغادر الملعب عقب خسارته امام البريطاني دانيال ايفانز. (فرنس برس)

فجّر البريطاني دانيال إيفانز مفاجأة من العيار الثقيل عندما تغلب على الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميًّا 6-4 و7-5 الخميس، في الدور ثمن النهائي لدورة مونتي كارلو الدولية في كرة المضرب، ثانية دورات الألف نقطة للماسترز.

واحتاج إيفانز، المصنف 33 عالميًّا، إلى ساعتين و6 دقائق لحسم المواجهة الأولى بينه وبين الصربي ويوقف بدايته الرائعة هذا الموسم؛ حيث ألحق به الخسارة الأولى بعد 10 انتصارات متتالية: مباراتان في كأس رابطة المحترفين للمنتخبات ومبارياته السبع في بطولة أستراليا المفتوحة التي توج بلقبها والمباراة الأولى في دورة مونتي كارلو على حساب الإيطالي يانيك سينر 6-4 و6-2.

وأعرب ديوكوفيتش عن آسفه عقب الخسارة وقال: "بالأمس لعبت مباراة جيدة جدًا واليوم كان الأمر عكس ذلك تمامًا" في إشارة إلى بدايته القوية في الدورة التي توج بلقبها مرتين

وارتكب ديوكوفيتش اليوم الكثير من الأخطاء المباشرة (45) أمام إيفانز الذي لم يتأثر أبدًا وعرف كيف يفرض أسلوب لعبه خاصة الضربات الخلفية.

وضرب البريطاني بقوة في المجموعة الأولى وكسر إرسال الصربي مرتين ليتقدم 3-صفر، قبل أن ينقذ الصربي كرة كانت ستمنح منافسه التقدم 4-صفر ثم نجح في إدراك التعادل 4-4، لكن خسر إرساله للمرة الثالثة ليستغل إيفانز الموقف، ويحسم المجموعة في صالحه 6-4.

واستعاد ديوكوفيتش، المتوج بـ18 لقبًا كبيرًا والذي لم يلعب منذ تتويجه في ملبورن، توازنه في المجموعة الثانية وكسب الأشواط الثلاثة الأولى (3-صفر)، لكن إيفانز رد التحية وأدرك التعادل 3-3، قبل أن يستغل خطأ مزدوجًا للصربي ويكسر إرساله في الشوط الحادي عشر فتقدم 6-5 ثم كسب الشوط الثاني عشر ليحسم المجموعة 7-5.

ويلتقي إيفانز في الدور ربع النهائي مع الألماني ألكسندر زفيريف السادس أو البلجيكي دافيد غوفان الخامس عشر.

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