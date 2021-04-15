مدافع ريال مدريد على أبواب أحد أندية الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 15 أبريل 2021, 04:35 مساء
مدافع ريال مدريد رافائيل فاران. (أرشيفية : إنترنت)

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن اقتراب الفرنسي رافائيل فاران، مدافع ريال مدريد، من الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال برنامج إلتشيرينجيتو الإسباني الشهير، إن فاران في مفاوضات متقدمة للغاية مع مانشستر يونايتد، بينما أدرك ريال مدريد أن اللاعب لن يجدد عقده.

وأشار البرنامج إلى أن فاران، قرر أن يعيش تحديًّا جديدًا خارج الليجا، لذا يفكر النادي الملكي في بيعه؛ حيث لم يتبقَ في عقده سوى عام واحد.

يُذكر أن فاران غاب عن المباريات الثلاث الأخيرة لريال مدريد، ضد ليفربول بدوري الأبطال وبرشلونة في الليجا، عقب إصابته بفيروس كورونا.

ونجح الميرينجي في بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، أمس الأربعاء، بعد فوزه على ليفربول (3-1) بمجموع ذهاب وإياب دور الـ8.

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