بيب غوارديولا يمتدح بيلينجهام: قد يكون كاذبًا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 15 أبريل 2021, 03:49 مساء
لاعب دورتموند بيلينجهام. (تويتر)

امتدح المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، الأداء الذي قدمه الإنجليزي جودي بيلينجهام، لاعب وسط بوروسيا دورتموند، خلال مباراة الفريقين، أمس الأربعاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل صاحب الـ17 عامًا هدف التقدم لأسود الفيستيفال، قبل أن يرد السيتي بهدفين منحاه بطاقة التأهل للمربع الذهبي، حيث فاز مجددا (2-1) كما فعل في الذهاب.
 
ولا يصدق المدرب الإسباني عمر بيلينجهام، وقال في تصريحات أبرزتها شبكة «سكاي»، وفقًا لـ«كورة»: «لا أستطيع تصديق أن سنه 17 عامًا فقط، ربما يكون كاذبًا، فهو لاعب رائع».
 
وأضاف غوارديولا: «رأيته يصرخ في قلبي الدفاع طلبًا للكرة.. الطريقة التي يريد بها الحصول على الكرة مذهلة، بالنسبة لعمره».
 
وأصبح بيلينجهام أصغر لاعب إنجليزي يسجل هدفًا، في دوري الأبطال، بالإضافة لكونه أصغر من يحرز هدفًا بقميص فريق ألماني في البطولة، وذلك بعمر 17 عامًا و289 يومًا.

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