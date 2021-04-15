فيروس «كورونا» يضرب صفوف هيرتا برلين بـ3 إصابات

فريق هيرتا برلين. (أرشيفية : إنترنت)

أعلن هيرتا برلين الألماني اليوم، الخميس، إصابة مدربه بال دارداي ومساعد المدرب أدمير حمزاجيتش والمهاجم دودي لوكيباكيو بفيروس «كورونا المستجد»، وتم إخضاع الثلاثي للعزل المنزلي.

وقال النادي في بيان: «لا يعاني أي منهم من الأعراض»، مضيفا أن أندريس نوندورف المدرب المساعد تم تصنيفه على أنه مخالط من الدرجة الأولى وتم عزله هو أيضا.

ويعتقد هيرتا برلين أن بإمكانه خوض مباراته أمام ماينز المهدد بالهبوط يوم الأحد المقبل رغم حالات الإصابة بالعدوى.

وسيتولى مدير الكرة أرني فريدريتش مسؤولية تدريب الفريق موقتا لحين تعافي دارداي.

وبعد محادثات مع سلطات الصحة المحلية، سيتم عزل اللاعبين وباقي أعضاء الجهاز الفني في أماكن مشتركة.

وسيطبق هذا العزل على الفريق حتى 28 أبريل الجاري، لكن بإمكان اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني مغادرة مكان العزل لإجراء التدريبات وخوض المباريات.

ويلتقي هيرتا يوم الأربعاء المقبل مع ضيفه فرايبورج ثم يواجه شالكه يوم السبت الذي يليه.