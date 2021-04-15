باريس سان جيرمان يحدد موعد التجديد لنيمار

نيمار. (تويتر)

كشفت تقارير صحفية اليوم، الخميس، أن باريس سان جيرمان حدد موعد تجديد عقد نجمه البرازيلي، نيمار دا سيلفا.

ويعيش الـ«بي إس جي» حالة قلق منذ فترة طويلة بشأن مستقبل نيمار، ولا سيما مع الاهتمام الدائم باللاعب من قبل ناديه السابق برشلونة.

وقالت جريدة «ليكيب» الفرنسية، وفقا لـ«كورة» إن باريس سان جيرمان قرر الإعلان رسميًا عن تجديد عقد البرازيلي، قبل خوض مواجهة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام مانشستر سيتي، في باريس، يوم 28 أبريل الجاري.

وأضافت الجريدة: «العقد الجديد الذي سيوقع عليه نيمار، سيمتد حتى صيف 2027، حيث سيصل وقتها عمر البرازيلي إلى 35 عاما، وهو أمر غير عادي، لأنه نظرًا لسن اللاعب، لا يتم عادةً تمديد العقد لسنوات عديدة».

وأشارت «ليكيب» إلى أن النادي الباريسي سيقنع نيمار بتقاضي نفس الراتب الحالي، بسبب ظروف الوباء، لكن هذا الأمر سيتم تعويضه بمدة العقد الطويلة.