ريال مدريد يتخطى ليفربول ويبلغ نصف نهائي دوري الأبطال لمواجهة تشيلسي

محاولة لصلاح أمام مرمى ريال مدريد في لقاء الإياب (إنترنت)

فرض «ريال مدريد» الإسباني حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب (13) التعادل السلبي على مضيفه «ليفربول» الإنجليزي الأربعاء بملعب «آنفيلد» في ليفربول في إياب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، وبلغ دور الأربعة.

وكان «ريال مدريد» فاز 3-1 ذهابًا في مدريد الثلاثاء الماضي، فضرب موعدًا في نصف النهائي مع «تشيلسي» الإنجليزي الذي تخطى بورتو البرتغالي بفوزه عليه 2-صفر ذهابًا وخسارته أمامه صفر-1 إيابًا في مباراتين أُقيمتا في إشبيلية بسبب قيود السفر السارية بين إنجلترا والبرتغال، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وتقام مباراة الذهاب على ملعب «ألفريدو دي ستيفانو» في مدريد في 28 أبريل الحالي، والإياب في الرابع من مايو المقبل بملعب ستامفورد بريدج في لندن.