ريال مدريد يتخطى ليفربول ويبلغ نصف نهائي دوري الأبطال لمواجهة تشيلسي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 14 أبريل 2021, 11:19 مساء
محاولة لصلاح أمام مرمى ريال مدريد في لقاء الإياب (إنترنت)

فرض «ريال مدريد» الإسباني حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب (13) التعادل السلبي على مضيفه «ليفربول» الإنجليزي الأربعاء بملعب «آنفيلد» في ليفربول في إياب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، وبلغ دور الأربعة.

وكان «ريال مدريد» فاز 3-1 ذهابًا في مدريد الثلاثاء الماضي، فضرب موعدًا في نصف النهائي مع «تشيلسي» الإنجليزي الذي تخطى بورتو البرتغالي بفوزه عليه 2-صفر ذهابًا وخسارته أمامه صفر-1 إيابًا في مباراتين أُقيمتا في إشبيلية بسبب قيود السفر السارية بين إنجلترا والبرتغال، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وتقام مباراة الذهاب على ملعب «ألفريدو دي ستيفانو» في مدريد في 28 أبريل الحالي، والإياب في الرابع من مايو المقبل بملعب ستامفورد بريدج في لندن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إردوغان يندد بتصريحات رئيس الوزراء الإيطالي «المبتذلة» بعدما وصفه بـ«ديكتاتور»
دولى
عقوبات ومكافآت لحض الصينيين على تلقي اللقاح
طب وصحة
«التعشير الحجازي» رقصة «حربية» متوارثة عبر الأجيال في السعودية
ثقافة وفن
«المركزي»: 20.38 مليار دينار الناتج المحلي الإجمالي في 2020
ليبيا
وزير الخارجية الأميركي: حان وقت إعادة القوات المنتشرة في أفغانستان
دولى
دبي تسمح للمطاعم بالعمل في نهار رمضان دون تغطية الواجهات
اقتصاد
وصفتهم الحكومة بـ«مرتزقة» تسللوا من ليبيا.. المعارضة التشادية تعلن عن تحرير مدن ...
ليبيا
باريس سان جيرمان يتأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال رغم الخسارة أمام البايرن
رياضة عالمية
إيطاليا تسمح بحضور الجماهير في مباريات «اليورو»
رياضة عالمية
نكسة لحملة التلقيح العالمية مع تعليق استخدام لقاح «جونسون آند جونسون»
دولى
بايدن يقترح على بوتين عقد قمة «في دولة ثالثة» خلال «الأشهر المقبلة»
دولى
«بوابة الوسط» ترصد أهم أرقام وإحصاءات الأسبوع السابع من الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذا هو المفتاح لحياة أطول