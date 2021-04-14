الآن: ليفربول 0 - 0 ريال مدريد (1-3)

انطلقت مباراة «ليفربول» أمام ضيفه «ريال مدريد»، اليوم الأربعاء، في إطار منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة التاسعة مساء، بتوقيت ليبيا، على ملعب «آنفيلد».

دخل «ريال مدريد» المباراة تحت قيادة مديره الفني زين الدين زيدان بمعنويات مرتفعة للغاية، من أجل تحقيق الانتصار والتأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة، بعد أن استطاع «ريال مدريد» الفوز في مباراة الذهاب على «ليفربول» على ملعب «ألفريدو دي ستيفانو» بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

تشكيل «ليفربول»: أليسون بيكر وترينت ألكسندر أرنولد وفيليبس وأوزان كاباك وأندري روبيرتسون وفابينيو وجيمس ميلنر وجيجي فينالدوم وساديو ماني ومحمد صلاح وروبيرتو فيرمينو.

تشكيل «ريال مدريد»: تيبو كورتوا وميليتاو وناتشو وتوني كروس وكريم بنزيما ولوكا مودريتش وماركو أسينسيو وكاسميرو وفالفيروس وميندي وفينيسيوس جونيور.

يحتاج الريال إلى الفوز أو التعادل من أجل العبور إلى دور قبل النهائي، بينما يحتاج «ليفربول» إلى الفوز 2-0 أو بفارق ثلاثة أهداف من أجل التأهل إلى قبل النهائي.