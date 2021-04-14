التشكيل المتوقع لقمة ليفربول وريال مدريد في دوري الأبطال.. الأربعاء

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 14 أبريل 2021, 05:24 مساء
مباراة الذهاب بين ريال مدريد وليفربول (إنترنت)

يخوض ريال مدريد مواجهة مرتقبة أمام نظيره ليفربول اليوم الأربعاء في إطار منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة التاسعة مساء، بتوقيت ليبيا، على ملعب آنفيلد.

يدخل ريال مدريد المباراة تحت قيادة مديره الفني زين الدين زيدان بمعنويات مرتفعة للغاية، من أجل تحقيق الانتصار والتأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة، بعد أن استطاع ريال مدريد الفوز في مباراة الذهاب على ليفربول على ملعب ألفريدو دي ستيفانو بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

يعيش ريال مدريد انتعاشة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، حيث حقق الفوز ذهابا على ليفربول، وبعد ذلك حقق الفوز على برشلونة في الكلاسيكو بهدفين مقابل هدف وحيد بالدوري الإسباني لكرة القدم.

بينما يدخل ليفربول المباراة تحت قيادة مديره الفني الألماني يورغن كلوب من أجل تحقيق الانتصار، للصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والاستمرار في المنافسة على اللقب القاري.

موقع «آس» الإسباني استعرض تشكيل ليفربول وريال مدريد المتوقع في دوري أبطال أوروبا.

ليفربول
حراسة المرمى: أليسون بيكر، خط الدفاع: روبرتسون وفيليبس وكاباك وأرنولد، خط الوسط: فينالدوم وفابينيو وتياغو ألكانتار، خط الهجوم: ساديو ماني وجوتا ومحمد صلاح.

ريال مدريد

حراسة المرمى: كورتوا، خط الدفاع: ميندي وميليتاو وناتشو وأودريوزولا، خط الوسط: كاسيميرو وتوني كروس ولوكا مودريتش، خط الهجوم: أسينسيو وفينيسيوس وكريم بنزيما.

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