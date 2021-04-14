15.4 مليار دولار أميركي بزيادة 2.8 على التقديرات السابقة تسجل ميزانية قياسية في أولمبياد طوكيو

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 14 أبريل 2021, 12:40 مساء
أولمبياد طوكيو تستعد للانطلاق (فرانس برس)

ستكون أولمبياد طوكيو 2020، المؤجلة حتى يوليو المقبل، الأعلى كلفة في تاريخ الألعاب الصيفية، في حين أن عائداتها ستكون حيوية لحركة أولمبية أضعفتها أزمة صحية إثر تفشي فيروس «كورونا».

أعاد المنظمون اليابانيون في نهاية 2020 تقييم ميزانية الحدث بـ15.4 مليار دولار أميركي، أكثر بـ2.8 مليار دولار من التقديرات السابقة، بسبب تكاليف التأجيل من صيف 2020 إلى يوليو المقبل والتدابير الصحية لمكافحة فيروس «كورونا»، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

تعِدُ أولمبياد طوكيو 2020 بأنها ستكون الأعلى كلفة في التاريخ، متقدّمة على نسخة لندن 2012 (12.2 مليار يورو)، فيما تنفرد أولمبياد سوتشي 2014 الشتوية في روسيا بالرقم القياسي المطلق والمقدّر بـ17.9 مليار يورو، بحسب دراسة لجامعة أوكسفورد البريطانية.

يتضمّن هذا الملف ميزانية التشغيل، المتوازنة على الأقل في معظم النسخ منذ 1984 باستثناء أولمبياد ألبيريل 1992، بالإضافة إلى أعمال البناء وتطوير البنى التحتية.

تُقدَّر «الميزانية المرتبطة بالمواقع الأولمبية» بـ7.5 مليار دولار (6.3 مليار يورو) بحسب المنظمين، وهي كلفة تغطيها السلطات بشكل كامل تحت شعار التنمية المحلية على المدى المتوسط.

يختلف المنطق بالنسبة للمنظّمين اليابانيين الباحثين عن تغطية نفقاتهم، وبالنسبة للمجتمع الأولمبي الذي يعوّل كثيرا من الناحية المالية على الألعاب التي تقام مرة كل أربع سنوات.

على الطرف الياباني، تأتي معظم الإيرادات من الرعاة المحليين (3.3 مليار دولار)، بعيداً عن المساهمة من اللجنة الأولمبية الدولية (1.3 مليار دولار من خلال دمج جزء من برنامج توب للرعاية الدولية، أي 1.1 مليار يورو).

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