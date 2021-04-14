تشلسي يقصي بورتو ويبلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 2014

مباراة تشلسي وبورتو في دوري أبطال أوروبا. (تويتر)

تأهل فريق تشيلسي إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الاولى منذ العام 2014، رغم الخسارة أمام بورتو بهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات إياب دور الـ 8 بدوري أبطال أوروبا.

أحرز بورتو هدف الفوز في المباراة، في الدقيقة (94) من الوقت الضائع، عن طريق لاعبه مهدي طارمي، من تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

ورغم خسارة تشيلسي، فإن نتيجة فوز البلوز بثنائية على بورتو في الذهاب الأربعاء الماضي، حسمت بطاقة الصعود للنادي الإنجليزي اليوم الثلاثاء، إلي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وينتظر تشيلسي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، المتأهل من فريقي ريال مدريد وليفربول، اللذين يلعبان غداً الأربعاء، علما بأن لقاء الذهاب على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" قد انتهى بفوز ريال مدريد بثلاثية مقابل هدف.