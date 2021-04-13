باريس سان جيرمان يتأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال رغم الخسارة أمام البايرن

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 13 أبريل 2021, 11:28 مساء
مباراة باريس سان جيرمان والبايرن في دوري أبطال أوروبا. (تويتر)

تأهل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، رغم الخسارة أمام بايرن ميونخ الألماني، بهدف دون رد، في إياب ربع نهائي البطولة اليوم الثلاثاء.

وسجل بايرن ميونخ هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (40) عن طريق لاعبه تشوبو إيموتينغ، بعدما سدد ألابا من داخل منطقة الجزاء كرة تصدى لها نافاس وارتدت إلى إيموتينغ الذي وضعها برأسه في الشباك.

وصعد باريس سان جيرمان إلى نصف النهائي، بفضل تفوقه ذهابا بثلاثية مقابل هدفين، في ميونخ، ليرد اعتباره من الخسارة أمام الفريق الألماني في نهائي العام الماضي، وينتظر المتأهل من مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند.

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