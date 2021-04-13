إيطاليا تسمح بحضور الجماهير في مباريات «اليورو»

كأس أمم أوروبا "يورو 2020". (أرشيفية : إنترنت)

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن إيطاليا ستسمح للجماهير بحضور مباريات في بطولة أوروبا، في الملعب الأولمبي في روما، بنسبة 25% على الأقل من سعة الاستاد.

وتأجلت بطولة أوروبا 2020 لمدة عام بسبب جائحة فيروس «كورونا»، وطلب الاتحاد الأوروبي من 12 مدينة مضيفة للبطولة، تقديم خططها للسماح للجماهير بحضور المباريات في الملاعب بحلول بداية أبريل، وستقام النهائيات بين 11 يونيو و11 يوليو.

وفي الأسبوع الماضي، قالت اللجنة العلمية التابعة للحكومة الإيطالية إنه ليس بوسعها الإدلاء برأيها قبل انتهاء المهلة التي حددها اليويفا، ولذلك قرر الاتحاد الأوروبي منحها فرصة حتى 19 أبريل لاتخاذ قرار.

وقال غابرييلي جرافينا، رئيس الاتحاد الإيطالي في بيان، «موافقة الحكومة على حضور الجماهير لمباريات في روما ببطولة أوروبا أنباء رائعة، سنبلغها على الفور للاتحاد الأوروبي».

وتابع: «الرسالة التي ترسلها الحكومة إلى البلاد، رسالة ثقة كبيرة ورؤية غير عادية. إيطاليا تظهر شجاعة في محاربة الوباء، وفي نفس الوقت تعمل على إعادة الحياة إلى طبيعتها بأمان، وفقًا لبرنامج وجدول زمني واضح ومحدد».

وسجلت إيطاليا 115088 وفاة مرتبطة بـ«كورونا»، منذ بدء التفشي لديها في فبراير العام الماضي، وهي ثاني أعلى محصلة في أوروبا بعد بريطانيا.

ومن المقرر أن تستضيف روما، 3 مباريات في دور المجموعات، من بينها المباراة الافتتاحية للبطولة بين إيطاليا وتركيا في 11 يونيو، إضافة إلى مباراة في دور الثمانية.

ومن بين المدن 11 الأخرى المضيفة للبطولة، تتطلع بودابست إلى استضافة جماهير بنسبة 100% من سعة ملعب بوشكاش البالغة 68 ألف متفرج، بينما ترغب سان بطرسبرغ وباكو في استضافة 50% من سعة الملعب.

ووافقت لندن وأمستردام وبوخارست وكوبنهاغن وجلاسغو على السماح لجماهير بحضور مباريات في الملاعب بنسبة تتراوح بين 25 و33%.

وأكدت لندن أنها ستسمح بحضور 25% من سعة الملعب على الأقل في 3 مباريات بدور المجموعات، ومباراة في دور الستة عشر، لكن «خارطة طريق» تضعها الحكومة البريطانية قد تسمح بحضور جماهيري أكبر في الدور قبل النهائي والنهائي.

ولم تستطع دبلن وبيلباو، الالتزام بالسماح بحضور بعض المشجعين على الأقل للمباريات.

وقال رئيس بلدية ميونخ إنه لا يستبعد منع الجماهير من حضور مباريات في يونيو، بسبب معدل الإصابة والاجراءت المتبعة في المدينة البافارية.

وسيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن إذا ما كانت هذه المدن الثلاث ستبقى ضمن المدن المضيفة لبطولة أوروبا خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لليويفا في 19 أبريل.